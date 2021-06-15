Сделайте прививку и получите полноценное удовольствие от летнего путешествия - главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам, планирующим отпуск, передает МИА «Казинформ».

«Ситуация с коронавирусом, в мировом масштабе, становится непредсказуемой. Все говорят о третьей волне COVID-19. В странах, где вакцинация идет на очень низком уровне, заражаемость растет угрожающими темпами. На сегодняшний день в мире зарегистрировано уже более 176 млн случаев и ежедневно регистрируется свыше 290 тыс. новых фактов. Умерло более 3,8 млн человек. Что очень беспокоит, угрожающая ситуация складывается и в приграничных с Казахстаном странах. В России, Кыргызстане регистрируется рекордный прирост заболевших, по сравнению с прошлым годом», - заявил главный санитарный врач.

Ерлан Киясов отметил, что Казахстан, по эпидемиологической ситуации, не относится к критической зоне по КВИ, сегодня в стране фиксируется снижение внутренних случаев заражения.

«Но с наступлением лета многие наши граждане намерены лететь на отдых в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе туда, где не самая благополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19. А это не может не вызывать озабоченность.

Учитывая сезонный факт, желание отдохнуть, призываю граждан обезопасить свою жизнь и здоровье ваших близких от вирусов. Только вакцинация позволит вам планировать путешествия и отдых с родными, не боясь сложных для организма последствий. Прежде чем планировать отпуск, сделайте прививку от COVID-19 и получите полноценное удовольствие от летнего путешествия», - призвал Е. Киясов.

Он подчеркнул, что вакцинация позволит путешественникам беспрепятственно вернуться обратно и защитить себя и близких.