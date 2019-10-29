Сделайте, чтобы никогда не было войны – Димаш Кудайберген посетил штаб-квартиру ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Известный певец Димаш Кудайберген встретился с казахстанскими дипломатами в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Димаш Кудайберген посетил сегодня Постоянное представительство Казахстана при ООН в Нью-Йорке и пообщался с казахстанскими дипломатами и их семьями», - сообщили в пресс-службе.

Певец также побывал в штаб-квартире ООН и поделился своими впечатлениями со Службой новостей ООН.

«Невозможно словами передать те ощущения, которые я сейчас испытываю. Потому что сегодня благодаря судьбе мне удалось побывать в очень важных кабинетах, посмотреть это своими глазами и стать свидетелем того, что люди со всего мира съезжаются сюда и решают очень важные мировые вопросы – это только что произошло на моих глазах. Мне захотелось подойти к ним и сказать: пожалуйста, сделайте так, чтобы во всем мире никогда не было войны, чтобы все жили дружно и счастливо», - сказал певец в специально отснятом во время посещения видео.

Соответствующие фото Д. Кудайберген опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, Д. Кудайберген триумфально выступил на шоу Игоря Крутого в Нью-Йорке. Толпа поклонников встречала Димаша Кудайбергена в аэропорту, а на концерте его выступление вызвало овации.

Позже стало известно, что певец станет гостем развлекательной программы «Вечерний Ургант».