Сделай, покажи, потом гордись! - кавалер ордена «Құрмет» Виктор Лефтер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня независимости РК специалисты космической отрасли Казахстана были награждены государственными наградами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Орден « Құрмет» советнику председателя правления АО « Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Виктору Лефтеру вручил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев. «Это глубокоуважаемый человек, который всю жизнь работал, не покладая рук», - отметил министр.





Оба эти человека – в то время молодой руководитель Агентства информатизации и связи РК и коренной акмолинец, заслуженный связист Казахстана - стояли у истоков создания космической связи Казахстана, когда 15 лет назад Президент и Правительство РК поручили создать первое в истории страны предприятие с собственной наземной космической инфраструктурой - Республиканского центра космической связи.

«Эта награда – оценка труда всего нашего коллектива», - сказал после награждения Виктор Лефтер, который с первого дня и почти в течение 15 лет возглавлял РЦКС.





Поделиться впечатлениями, мыслями о жизни мы попросили Виктора Дмитриевича. Об этом в интервью МИА «Казинформ.

- Виктор Дмитриевич, правда ли, что все эти годы Вы работаете в здании, в котором родились?

- Это правда. Как говорится, где родился, там и пригодился. Раньше здесь, по адресу: Джангильдина, 34, был родильный дом, а мой кабинет, оказывается, находился в самом родовом зале! Кстати, не я один такой. У нас в коллективе есть еще акмолинцы, для которых наш офис поистине родной. Вообще это историческое здание. Согласно архивам, в 1880 году купец Кубрин построил здесь больницу для жителей Акмолинской губернии. И все эти 139 лет историческое здание служит людям, последние 15 лет здесь располагается центральный офис РЦКС - административный центр космической системы связи и вещания КazSat.





- Вы сказали, что орден – это заслуга всего коллектива РЦКС. Какой он сейчас, коллектив РЦКС?

- Сегодня РЦКС - ведущее предприятие РК в системе космической связи, работает с прибылью, растит и дорожит профессиональными кадрами и обеспечивает преемственность поколений. Почти год предприятие возглавляет мой надежный боевой заместитель Бауыржан Кудабаев.





Коллектив РЦКС обеспечивает успешную эксплуатацию спутников связи и вещания KazSat-2 и KazSat-3, круглосуточное управление космическими аппаратами ведется с наземных комплексов в Акмолинской и Алматинской областях. Считаю, что мы с честью выполняем ответственную государственную задачу по бесперебойному и полному обеспечению космической связью всех потребителей страны. Я горжусь тем, что судьба дала мне шанс сделать свой реальный вклад в развитие Казахстана. И главная ценность – это, конечно, люди – специалисты, профессионалы, выросшие на предприятии. Костяк, созданный 15 лет назад, трудится до сих пор, являя собой пример отношения к делу.





- Но, видимо, успешная работа была подкреплена надежным тылом в семье?

- Конечно, мой тыл – это, прежде всего, моя супруга. Этого замечательного врача - Светлану Алексеевну Одокиенко знают многие в Нур-Султане. Более сорока лет она была главным врачом медучреждений столицы. И до сих пор, находясь на пенсии, она ведет, можно сказать, бесконечный прием, консультируя по здоровью многочисленных друзей, знакомых, родственников по телефону. У нас с ней много общего: цели, взгляды и даже родились с ней в одном роддоме, да-да, в том самом, где сейчас находится наше административное здание РЦКС. А главная награда в жизни это мои дети и внуки.

- Какое у Вас кредо?

- Преданность Родине. Столица независимого Казахстана, сердце нашей страны, сегодня стала близкой и родной для тысяч приезжих людей. А для меня и многих, которые родились еще в Акмоле, и волею судьбы стали столичными жителями, этот город - истинная родина, любимый край бесконечных ветров, суровых зим и краткого лета. И даже больше, чем родина. Нур-Султан – моя судьба, космос, любовь. Да, может быть я сентиментален в чувствах, но в деле не люблю громких слов, бахвальства, обещаний. Своим кредо считаю взвешенное слово, честный труд, хороший результат. Сделай, покажи, потом гордись! Сделай так, чтобы потом не было стыдно за это, а можно было действительно гордиться этим.





И надо признать, что герою Виктору Лефтеру, почетному связисту Казахстана, кавалеру ордена «Құрмет» есть чем гордиться. Дружным коллективом профессионалов АО «РЦКС», которому выпала особая ответственность выполнить историческую миссию создания первой национальной космической системы связи и вещания. Замечательной семьей, которая является главной опорой в его жизни. Городом детства и любви, городом, который стал его счастливой судьбой.