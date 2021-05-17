Сделать уютными столичные дворы пообещал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что в этом году благоустройством будет охвачено 160 дворов и общественных пространств. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Проводим масштабные строительные работы, чтобы сделать наши дворы уютными! Горожане из окна должны видеть не угрюмый вид дворов, а своего рода магнит притяжения. Дворы мы делаем многофункциональными, которые будут интересны как детям, так и старшему поколению.

Только в этом году благоустройством в общей сложности охватим 160 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Столицу мы развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», - написал Алтай Кульгинов.

По его информации , в прошлом году отстроили и сделали уютными более 76 гектаров территории. Это дворы наших жителей, общественные пространства, где на свежем воздухе проводят время наши горожане, также наиболее популярные участки в городе, соединяющие районы, тем самым преображая город для пеших прогулок.

«С учётом нынешних работ, доля жителей, у которых в шаговой доступности появятся места для комфортного времяпровождения и занятий спортом, составит более половины населения города. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда дворов. К примеру, в районе Байконыр - улица Бейсекбаева 21, 21/1, улица Сейфуллина 69/1, 69/2, проспект Абая 101, 101/1, 101/2, улица Циолковского, 1; в районе Алматы - проспект Б. Момышулы, 12 и т.д.

Работы ведём во всех районах города, в том числе в жилых массивах. Также при благоустройстве нам помогает проект «Бюджет участия». Это когда жители сами говорят, какой двор они хотели бы видеть у себя, что нужно в первую очередь.

При проектировании дворов мы учитываем интересы как детей, так и старшего поколения. Во дворах с учётом интересов жителей устанавливаем футбольные/баскетбольные поля, детские игровые зоны, тренировочные площадки, воркаут-зоны, уютные беседки, площадки для выгула собак и т.д.

Важно с младых лет приучать детей к ведению активного здорового образа жизни. Таким образом, на некогда ничем не примечательных местах, пустырях, заброшенных участках появляются новые благоустроенные места для времяпровождения на свежем воздухе.

По поручению Главы государства при благоустройстве города уделяем особое внимание озеленению. Только в текущем году высадим свыше одного млн зелёных насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д), в том числе в «зелёном поясе» столицы», - написал аким столицы.