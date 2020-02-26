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Сделать судью более свободным предлагает глава коллегии Верховного суда

26 Февраля 2020 11:27
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Сделать судью более свободным предлагает глава коллегии Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК Мейрамбек Таймерденов высказался в пользу изменений роли судьи в судебном процессе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Самой главной критикой судов является то, что судьи при рассмотрении дела не углубляются в детали дела, не изучают другие обстоятельства и удовлетворяются лишь предоставленными доказательствами и принимают по ним решения. Причиной являются требования действующего Гражданско-процессуального кодекса: согласно кодексу, судья ни в коем случае не должен выходить за рамки заявления. То есть судья должен рассматривать только то, что истребовали стороны и принимать решения только в данном русле», - сказал Мейрамбек Таймерденов на пленарном заседании Мажилиса, презентуя законопроект «О внесении изменений и дополнений в ГПК РК по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек».

По его словам, судья не вправе самостоятельно выяснять другие обстоятельства, запрашивать иные доказательства.

«Даже если с юридической точки зрения кто-то неправильно подал иск, а судья знает это, ему запрещено разъяснять закон этому лицу и направлять его. Одним словом, судьи связаны по рукам и ногам. Есть только один путь решения – это кардинальное изменение роли судьи в процессе. Для принятия справедливого решения судья должен понимать спор всесторонне, до мельчайших подробностей», - объяснил спикер.

А это значит, отмечает М. Таймерденов, что в процессуальном отношении судья должен быть свободным.

«Должен самостоятельно определять, какой довод или доказательство ему исследовать. Это опыт, давно сложившийся в судах передовых и развитых стран. В случае принятия данной поправки судья становится более активным, а судебные процессы более состязательными. Кроме того, мы обязуем судей разъяснять правовые последствия согласно законопроекту», - заключил он.


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Ключевые слова: Суды, Мажилис,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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