Сделать шаг вперед и освободиться от прошлого – гороскоп на июнь

Период перемен, высокой активности и возможностей для личного роста – таким ожидается наступивший первый летний месяц 2025 года. Влияние Меркурия в знаке Тельца сделает коммуникацию более приземлённой и прагматичной и это отличное время для долгосрочного планирования и выстраивания стабильных структур. Ближе к середине месяца Меркурий перейдёт в Близнецы, что создаст мощный импульс для учебы, коммуникаций, встреч и путешествий. Солнце, пребывая в этом же воздушном знаке, способствует социальным контактам, активности, предприимчивости и интеллектуальным прорывам.

Овен (21.03 – 19.04)

Для Овнов наступает время активных и решительных действий: преодоления проблем и достижения целей. Они будут накапливать потенциал, развивать свои деловые качества и даже смогут заинтересовать людей, которые раньше их недооценивали. Это хорошее время для реализации планов.

И если в рабочих делах спешка может пойти на пользу, то в личной жизни скоропалительные решения категорически нежелательны. Явные успехи Овнов станут привлекать завистников, в итоге интриги и клевета могут сделать представителей этого знака зодиака уязвимыми, предупреждают астрологи.

Не забывать про близких и друзей, деликатнее обращаться с финансами и пересмотреть расходы, советуют звездочеты Овнам в июне.

Под созвездием Овна родились: заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Руслан Сергазин ( 08.04.1989), руководитель аппарата акима области Абай Эльдар Бакпаев (12.04.1986), председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан Ануар Хатиев (21.03.1982).

Телец (20.04 – 20.05)

У Тельцов июнь - время активного роста и развития в совершенно разных сферах жизни, особенно удачным будет начало месяца. В течение всего периода Тельцы будут без особого труда решать свои проблемные вопросы. Эта благоприятная энергия привлечет в их жизнь и нужных людей, и нужные обстоятельства. Главное, не прозевать этот шанс, предупреждают астрологи.

В то же время Тельцам не стоит бояться выходить из зоны комфорта, нужно открыто отнестись к новым возможностям и предложениям. Звезды советуют им тщательно следить за тем, кому и что они говорят.

В мае Тельцы были заслуженно награждены за свои труды вниманием и признанием, в июне пришло время простых человеческих радостей. В личных отношениях этот знак зодиака ожидают полная гармония и взаимопонимание. Если до этого у Тельцов не получалось встретить вторую половинку, то июнь подарит много возможностей для этого.

Под созвездием Тельца родились: советник Премьер-министра РК Нурлан Уранхаев (04.05.1965), заместитель акима города Алматы Асем Нусупова (01.05.1975), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мархабат Жайымбетов (17.051965).

Близнецы (21.05 – 21.06)

Первый летний месяц принесет Близнецам новые возможности для самовыражения и творчества, также как и в мае, они по-прежнему будут в эпицентре событий и под пристальным взглядом Фортуны. «Даже если ваши дела шли на спад, июнь станет хорошим трамплином для их взлета к небывалым высотам», - уверены астрологи.

В июне для Близнецов наступает удачное время для любых экспериментов с работой. В первой половине месяца возрастут лидерские способности, может появиться шанс и даже желание возглавить коллектив. А решение сложных ситуаций повысит их самоценность и волю.Также Близнецов ждет удача на любовном фронте, это время для любви!

Представителям этого знака зодиака надо будет позаботиться о своем здоровье, которое может подвести. Поэтому им рекомендуется уделить больше внимания правильному питанию и регулярному отдыху, чтобы не выйти из строя из-за перерасхода энергии.

Под созвездием Близнецов родились: заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Гумар Сергазин (20.06.1986), заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Михаил Гришко (31.05.1987), аким города Кокшетау Ануар Кумпекеев (11.06.1984).

Рак (22.06 – 22.07)

В июне Раку, чувствительному и эмоциональному знаку, сложнее будет в справляться со стрессом и негативом. Его будут сильно раздражать внешние факторы, поэтому Ракам нужно давать себе время на обдумывание, больше анализировать ситуации и не спешить с выводами.

По прогнозам астрологов, благодаря случаю, и, скорее всего, не очень приятному, у Раков появится стремление к высоким целям, которые заставят их пересмотреть отношение к собственной жизни. И реализация этих наполеоновских планов потребует от них немалых усилий.

Этому знаку зодиака захочется проводить больше времени с семьей и близкими. Это позволит им улучшить моральное состояние и подтолкнет на новые свершения.

А вот с финансами Ракам стоит быть осторожнее, в июне им рекомендуется тщательнее следить за расходами и стараться контролировать траты.

Под созвездием Рака родились: заместитель акима города Талдыкоргана Куаныш Сейтимбетов (15.07.1986), министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев (04.07.1987), депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова(21.07.1960).

Лев (23.07 – 23.08)

Львов в июне ждут больше перемены в работе или профессиональной деятельности. Первый летний месяц особенно порадует тех, кто занят в социальной или творческой сфере. Деятельность, связанная с организацией мероприятий, помощью, продвижением общественных проектов, увенчается успехом и признательностью. Творческие Львы смогут развивать и продвигать свои идеи, находить людей, которые помогут их реализовать с блеском.

Особенностью этого месяца будет то, что у Львов появится необходимость поговорить «по душам», и здесь главное не ошибиться с адресатом. Эта откровенность с конкретным человеком поможет укрепить отношения Львов с родственником, начальником или коллегой.

Июнь может принести Львам много конфликтов, как в кругу семьи, так и в кругу друзей. Этого можно избежать, если стараться искать компромиссы и иногда идти на уступки. Не растрачивать силы по разным направлениям, сосредоточиться на главном, советуют им астрологи.

Под знаком Льва родились: заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов (04.08.1986), руководитель аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Батырбек Абдильдин (11.08.1982), руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Самат Кенжебаев (14.07.1967).

Дева (24.08 – 23.09)

В июне для Дев складываются прекрасные условия для расширения границ своей деловой инициативы и полезных знакомств. Придется довольно быстро передвигаться и переключаться с одного на другое, быть мобильными и многозадачными. Также удастся помочь кому-то из своего окружения, подключившись к решению важного вопроса.

Первый месяц лета принесет Девам волну удачи. Для успеха и достижений потребуется много разных ресурсов, и они у Дев будут. Рядом с ними окажутся люди, способные их поддержать морально и помочь материально.

В этом период гармонии и стабильности во всех аспектах, у Дев появляется возможность уделить время себе. Увлекшись успехом на работе, они могут забыть о здоровье, поэтому астрологи советуют остерегаться истощения сил.

Под созвездием Девы родились: заместитель акима города Усть-Каменогорска Ирина Смит (08.09.1972), заместитель акима города Кызылорды Дархан Турсынбаев (25.08.1975), ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова. Марат Шоранов (24.08.1975).

Весы (24.09 – 23.10)

Июнь для Весов обещает быть продуктивным: обстоятельства способствуют продвижению их личных инициатив. Амбиции могут увеличиться, и если удерживать планку, то в достижении целей проблем не возникнет. Не стоит бояться покидать зону комфорта, результат того стоит, советуют астрологи.

В эти летние дни на Весов свалится много работы, поступят интересные предложения от бывших партнеров или коллег. И Весам нужно быть готовыми к тому, что придется принимать важные решения, которые способны повернуть их жизнь на 180 градусов. Поэтому очень важно взвешивать все «за» и «против».

В личных отношениях у Весов могут возникать волнения и недопонимания.. С близкими нужно много и спокойно говорить, тогда получится прийти к конструктивному решению, не задев чужие чувства.

Под созвездием Весов родились: заместитель акима города Астаны Есет Байкен(23.10.1986), руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Галымжан Отелбайулы (23.10.1981), заместитель акима города Караганды Ляззат Акильжанова (03.10.1976).

Скорпион (24.10 – 22.11)

В июне события будут развиваться без активного участия Скорпионов. И эта пауза только к лучшему, говорят астрологи. Представители этого знака зодиака смогут понаблюдать со стороны за событиями в своей жизни, что расставит все по местам. Но уже к середине месяца ситуация успокоится, и у Скорпионов появятся возможности для серьезных личных и финансовых решений.

Известное трудолюбие Скорпионов отлично поможет ему в работе или учебе. Звезды говорят, что проблем в финансовых вопросах либо не будет вообще, либо они будут незначительны. Возможна важная покупка или инвестиция.

В отношениях с близкими астрологи рекомендуют Скорпионам проявлять больше тактильности. Несмотря на некоторую напряженность в начале июня, Скорпионам нужно постараться сохранить оптимизм и хорошее настроение .

Также этому знаку зодиака не стоит забывать о балансе между работой и личной жизнью.

Под знаком Скорпиона родились: первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов (03.11.1976), аким города Караганды Мейрам Кожухов (07.11.1972), заместитель акима города Кокшетау Акжол Кылышбаев (20.11.1992).

Стрелец (23.11 – 21.12)

Июнь обещает стать для Стрельцов по-настоящему романтичным месяцем. Они будут чувствовать себя окрыленными, готовыми на любые свершения ради второй половинки.

Стрельцам пора переходить от мечтаний к действиям. В течение месяца будут все шансы осуществить желаемое быстрее, чем рассчитывали. Но не включайте самую высокую скорость, спешка может навредить, советуют им астрологи. Также Стрельцам необходимо уделить внимание ментальному здоровью, стараться больше отдыхать.

В финансовой сфере у представителей этого знака зодиака ожидается прорывной скачок и, возможно, для Стрельцов готовят повышение.

Внимание к деталям обеспечит дорогу к успеху Стрельцам, задействованных в общественных делах и социальных проектах.

Под созвездием Стрельца родились: аким города Туркестана Азимбек Пазылбекұлы (10.12.1991), председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев (03.12.1978), руководитель департамента собственной безопасности Агентства РК по финансовому мониторингу Саят Саукомбеков (14.12.1971).

Козерог (22.12 – 20.01)

Для Козерогов этот месяц станет проверкой на зрелость характера. В июне им будет отведена роль миротворца - придется гасить конфликты и разрешать противоречивые ситуации, и вероятнее всего на работе. Но не стоит брать на себя больше, чем вы можете вынести.

Крепче держать язык за зубами, советуют астрологи Козерогам. Их желание посплетничать, рассказать чей-то секрет и дать пустое обещание может серьезно испортить репутацию. Особенно этот совет актуален для мужчин. Лучше приобретать профессиональные знания, тем более что вложения в обучение и курсы повышения квалификации будут благоприятными.

Здоровье Козерогов в июне обещает быть крепким, также у них наступает благоприятное время для реализации мечты. Поэтому звездочеты советуют им не откладывать и смело двигаться вперед.

Под созвездием Козерога родились: заместитель акима города Алматы Аскар Амрин (01.01.1975), заместитель акима города Шымкента Айдын Каримов (01.01.1988), аким города Петропавловска Серик Мухамедиев (09.01.1965).

Водолей (21.01 – 19.02)

Июнь для Водолеев - один из самых успешных месяцев в году. Это будет время знакомств и общения. Есть вероятность, что объявятся старые друзья, а новые знакомства будут очень полезными. Если у них не было второй половинки, то она может наконец появиться.

Астрологи рекомендуют Водолеям осуществить главные цели до 24 июня, так как дальше карты может спутать досадный случай. Спешить с важными решениями не стоит. Лучше все обдумать десять раз и только потом приступать к действиям.

Совет для Водолеев: нужно уделить время своему увлечению. Не исключено, что в июне они смогут вывести его на новый уровень и сделать хобби источником приличного дохода. Здоровье Водолеев не подведет, но есть вероятность получения стресса.

Под созвездием Водолея родились: заместитель акима города Тараза Улана

Сламбекова (02.02.1984), аким города Семея Талгат Муратов (28.01.1972), руководитель аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан Онал Бекиев (21.01.1975).

Рыбы (20.02 – 20.03)

Первый месяц лета принесет Рыбам творческие озарения и успех в любимом деле. А к старым проблемам найдутся оригинальные решения.

В работе возникнут незначительные трудности, но именно они помогут Рыбам разобраться в себе, пересмотреть цели и научиться правильно выстраивать долгосрочные планы. Поэтому астрологи советуют им смело идти на поводу у интуиции и не торопиться с выводами. Удача, скорее всего, придет к ним под видом разочарования.

В отношениях у Рыб будет меньше конфликтов, а понимания со стороны других людей станет больше. Так Рыбы в июне будут иметь возможность разорвать ненужные связи и очистить пространство вокруг себя. Период новолуния в середине месяца даст шанс на внутреннюю реконструкцию, особенно в духовной сфере.

Под созвездием Рыб родились: вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Жандос Шаймарданов (24.02.1987), руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Бақдәулет Махмуд (21.02.1980), председатель суда области Абай Кайрат Чакпантаев (25.021965.)

***

И в завершение о важных астрологических датах июня 2025 года:

1 июня – новолуние в Близнецах — время новых начинаний и интеллектуальных сдвигов, 15 июня – Солнце в соединении с Меркурием — пик умственной активности, 21 июня – полнолуние в Козероге — конфликт чувств и обязанностей, 26 июня – Венера входит в Рак — рост чувствительности и тяготение к уюту.

По мнению специалистов по астрологии, гороскоп - это не просто предсказание, это инструмент самоанализа и планирования. Применение астрологических рекомендаций в повседневной жизни позволяет людям повышать осознанность, строить более гармоничные отношения и достигать успехов в карьере. Согласно исследованию Института поведенческой психологии в Вене, люди, использующие гороскопы для саморазвития, имеют на 23% выше уровень удовлетворенности жизнью.