Сделать село образцовым пообещал аграрий в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил село Кривощеково в районе Шал акына. Местный руководитель агроформирования вкладывает миллиарды тенге в развитие населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К.Аксакалов написал в Instagram , что руководитель ТОО «Асыл логистикс» Габиден Балгынбеков пообещал сельчанам сделать Кривощеково образцовым. У агрария есть конкретный план по развитию населенного пункта.

«На строительство зернохранилищ и покупку сельхозтехники уже направлено 17 млрд тенге. Открыл мини-элеватор, сейчас идет расширение. В селе появится молочная ферма на 2,5 млрд тенге, это 30 постоянных рабочих мест. Внедрят систему капельного орошения на площади в пять тыс. га. На 20% повышена зарплата работникам. Для сотрудников хозяйства будут построены общежитие и столовая-кафе на сумму два млрд тенге. На 500 млн тенге хозяйство планирует разбить новый сквер, где будут расположены крытый хоккейный корт и спортивные площадки», - поделился информацией аким области.

Он отметил, что со стороны государства тоже оказывается помощь. На инфраструктуру села Кривощеково из бюджета выделили 214 млн тенге.

«В этом году заасфальтирована подъездная дорога до села, провели ремонт основных улиц. Установлено освещение на всех улицах, поставили детскую площадку и тренажеры. Сейчас проводится ремонт водопроводных сетей. Запланируем ремонт школы и сельского клуба», - написал К.Аксакалов.

На странице акима области под этим сообщением появилось много комментариев. Североказахстанцы восхищаются сельхозтоваропроизводителем, который не оставляет без внимания село, и сетуют, что таких социально ответственных аграриев немного.

















Фото: instagram.com/qumaraqsaqalov