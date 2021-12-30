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Сделать регион центром проведения международных спортивных соревнований намерен аким СКО

30 Декабря 2021 11:46
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Сделать регион центром проведения международных спортивных соревнований намерен аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о развитии спортивной инфраструктуры региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам К.Аксакалова, в этом году число функционирующих спортивных сооружений увеличилось на 42 объекта. В регионе появились два физкультурно-оздоровительных комплекса, четыре крытых хоккейных корта, 21 футбольное мини-поле с искусственным покрытием, четыре стритворкаут-площадки, шесть баскетбольно-волейбольных площадок, три скейтборд-площадки.

«Продолжается строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов. В следующем году начнем строительство шести хоккейных кортов. Новые спортивные объекты дают стимул спортсменам достигать еще больших высот и результатов», - уверен К. Аксакалов.

В этом году баскетбольный клуб «Барс» стал чемпионом Высшей лиги, волейбольные клубы «Куаныш» и «Есиль» завоевали бронзовые медали Национальной Лиги. «Куаныш» впервые в истории завоевал бронзовые медали Кубка Казахстана. Футбольный клуб «Кызыл-Жар СК» впервые за 20 лет завершил сезон на 4-м месте, что дало право участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Всего в этом году североказахстанские спортсмены приняли участие в 300 республиканских и международных соревнованиях, где завоевали около 1,5 тысячи медалей различных степеней.

«Увеличиваем количество детей, занимающихся спортом. По поручению Президента в рамках государственного спортивного заказа свыше трех тысяч детей занимаются в секциях на бесплатной основе. Каждая из этих семей сэкономит свой семейный бюджет, как минимум, от 10-ти до 20-ти тысяч тенге в месяц. А для семей, которые имеют несколько детей, эта сумма ощутима еще больше», - сказал К.Аксакалов.

В планах на следующий год начать строительство нового современного Дворца спорта на три тысячи по международным стандартам. Планируется реконструкция стадиона «Карасай».

«Наша область должна стать центром проведения международных спортивных соревнований. Это будет дополнительной мотивацией нашим спортсменам и окажет влияние на развитие спортивного туризма», - считает К. Аксакалов.

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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Спорт   #Итоги 2021 года  
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Автор:

Олеся Жуковень

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