Сделать «разумными» размеры госпошлины при обращении в Конституционный суд призывает Эльвира Азимова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова рассказала о рекомендациях инстанции по законодательным изменениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Современные вызовы и правоприменительная практика демонстрируют необходимость более глубокого критического подхода к мониторингу законодательства на предмет его актуальности и востребованности. Адекватное правовое реагирование является важным условием обеспечения законности. Рекомендации в данном ключе даны в ряде нормативных постановлений Конституционного Суда. К примеру, по итогам рассмотрения Социального кодекса и закона по вопросам административной реформы Правительство должно представить в Парламент проекты законов с учетом обозначенных выводов», - сказала Эльвира Азимова на совместном заседании Палат Парламента.

По ее словам, продолжает оставаться актуальным вопрос о доступе к правосудию.

«Как показывает правоприменительная практика, закрепленные механизмы не всегда позволяют полноценно реализовать данное конституционное право. В частности, Конституционный Суд отметил, что при обращении гражданина в суд размеры государственной пошлины должны быть разумными, обоснованными и соразмерными. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемых в порядке сокращенного производства, решение о привлечении к ответственности в конклюдентной форме не должно лишать гражданина права на пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам», - отметила глава Конституционного суда.

Как сообщила Э. Азимова, неконституционным признано дополнительное императивное требование об обязательности заключения молекулярно-генетической экспертизы при подаче заявления в суд об усыновлении в упрощенном порядке. Отсутствие такого заключения для судов являлось основанием для оставления без рассмотрения заявления гражданина.

«Процедура не соответствует обязанности государственных органов и судов наилучшим образом обеспечивать интересы ребенка. Это требование Конвенции ООН о правах ребенка, которую ратифицировал Казахстан», - добавила она.