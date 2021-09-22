Сделать публичной геологическую информацию предлагает Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы в сфере недропользования подняла депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении многих лет остаются нерешенными многие проблемы в сфере недропользования. Не случайно вопросы развития отрасли стали одними из ключевых аспектов Послания Главы Государства в этом году. В числе основных проблем были названы низкая прозрачность принимаемых в этой сфере решений и отсутствие качественной геологической информации», - сказала Дарига Назарбаева, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен попросила обратить внимание и на ряд других проблем, наносящих большой урон не только развитию отрасли, но и в целом экономике страны.

«Первое. Затянутый порядок согласования проектной документации, который основан на устаревших нормативно-технических документах. К примеру, до начала разведочных работ документы недропользователя 6 месяцев могут лежать на согласовании в госорганах. Пробная эксплуатация возможна только после прохождения проекта через 3 госэкспертизы экологическая экспертиза, госэкспертиза недр, госэкспертиза проекта пробной эксплуатации, которые длятся от 9 месяцев до полутора лет. Те же экспертизы требуются и для проекта разработки месторождения и еще не факт, что компания, вложившая средства в разведку и пробную эксплуатацию, получит разрешение на его дальнейшую разработку», - пояснила Дарига Назарбаева.

В итоге, по словам мажилисмена, даже при самом благоприятном исходе, инвесторы теряют от 2 до 3 лет только на прохождение разрешительных процедур, и это без учета возможных изменений и дополнений к проектам.

«Затягивание сроков прохождения экспертиз несет в себе известные коррупционные риски на каждом этапе. В международной практике, например, в США и Объединенных Арабских Эмиратах, сроки рассмотрения заявок на разведку и разработку месторождений составляют в среднем от 3 до 6 месяцев», - добавила Дарига Назарбаева.

Во-вторых, как отметила депутат, инвестор, который вкладывает многомиллионные средства и берет на себя риски, не имеет возможности оптимизировать сроки проекта и сократить убытки в случае резкого падения цен на сырье на мировом рынке. (К примеру, за последние три года стоимость нефти колебалась между 85 и 19 долларами США.)

«В Казахстане на принятие решения о приостановлении работ необходимо разрешение государства. В противном случае инвестор может потерять контракт, а вместе с ним и все вложенные средства. На получение санкций со стороны государства на приостановку или продление установленного срока проведения работ требуется от полутора до восьми месяцев. В международной же практике при ухудшении экономических показателей (падение цен на сырье, девальвация) инвесторы могут приостановить разработку месторождения своим решением», - проинформировала Дарига Назарбаева.

На основании вышеизложенного депутат предлагает рассмотреть следующие меры в целях увеличения уровня инвестиций в отрасль:

- Ввести концептуальные изменения в подходе государства к вопросам недропользования на основе международного опыта;

- Разработать долгосрочную государственную стратегию на основе разработок ученых и данных разведки;

- Самым серьезным образом пересмотреть отношение государства к геологической науке и подготовке современных кадров для отрасли;

- Многократно сократить сроки рассмотрения и прохождения государственных экспертиз в соответствии с лучшим мировым опытом и с учетом наших успехов в цифровизации системы государственного управления;

- Предоставить инвесторам право своим решением переносить сроки разработки месторождения в случае кризиса на мировом рынке;

- Сделать публичной геологическую информацию;

- Проводить открытый конкурс на разведку и разработку месторождений.