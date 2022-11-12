Сделать прививку против гриппа казахстанцам рекомендует Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 12 ноября, мы отмечаем Всемирный день борьбы с пневмонией, ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ объявили Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Пневмония является распространенной причиной смерти взрослых и детей в мире, в 2019 году унесшая жизни 2,5 млн человек, в том числе 672 тыс. детей. В Казахстане также выросла заболеваемость и смертность от пневмонии по сравнению с до коронавирусным периодом.

В целях улучшения доступа уязвимых групп населения к имеющимся вмешательствам разработан проект Дорожной карты по развитию фтизиопульмонологической службы на 2023-2025 годы, в рамках которой планируется совершенствование организации медицинской помощи населению при болезнях органов дыхания, обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи, совершенствование лечебно-диагностического процесса, в том числе, обеспечение медицинских организаций оснащением, развитие кадрового потенциала.

Применение вакцинации от гриппа, пневмококка и гемофильной палочки также является одним из действенных методов для предотвращения развития пневмоний.

Пневмония поражает людей всех возрастов, но особенно опасна она для старшего поколения, людей с иммунодефицитом и детей до пяти лет, так как именно у этих групп людей ослабленный или еще не достаточно окрепший иммунитет.

Подвержены заражению пневмонией люди, которые имеют ослабленную иммунную систему из-за пересадки органов или проведения курсов химиотерапии, а также злоупотребляющие вредными привычками. Беременные женщины также подвержены риску развития опасной для жизни пневмонии. Среди факторов риска развития пневмонии отмечаются также наличие у человека сопутствующих заболеваний: бронхиальной астмы, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких.

Чтобы обезопасить себя от гриппа и его осложнений (пневмонии), необходимо сделать прививку против гриппа, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, пользоваться маской и перчатками в местах массового скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания.

Также важно регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, проветривать помещение, в котором находитесь и делать в нем влажную уборку.

Иммунизация против гемофильной, пневмококковой инфекции, кори и коклюша является также эффективным способом профилактики пневмонии.