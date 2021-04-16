Сделать прививку от КВИ в Усть-Каменогорске теперь можно в мечети

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В мечети «Халифа Алтай» в Усть-Каменогорске оборудовали прививочный пункт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области.

13 апреля в ходе заключения Меморандума о взаимном сотрудничестве главный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай предложил главному государственному санитарному врачу ВКО Канату Турдиеву организовать прививочный пункт в мечети.

Поэтому сегодня для удобства жителей Усть-Каменогорска и для ускорения процесса вакцинирования в мечети «Халифа Алтай» оборудовали прививочный пункт. Здесь имеется просторная зона ожидания, где человек после вакцинации с комфортом может подождать положенные 30 минут под медицинским наблюдением.

В первый же день сразу после открытия нашлись желающие вакцинироваться. Вся процедура занимает в среднем полчаса. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления. После получения вакцины пациента отправляют в общий зал для отслеживания состояния здоровья под медицинским наблюдением.

«Я считаю, что рано или поздно, все равно нужно пройти вакцинацию. Не сегодня, так завтра. Ведь вакцина формирует коллективный иммунитет и позволяет улучшить эпидемиологическую обстановку, которая сейчас выглядит очень тревожно. Некоторым не хочется ехать в больницу, поликлинику. Это всегда навевает не очень положительные эмоции. А здесь очень даже замечательно. Все организовали, здесь уютно и комфортно. Также завезено оборудование из ЦМиР. Прививочный пункт соответствует санитарным правилам», – сказал главный государственный санитарный врач области Канат Турдиев.

Также в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что всё, что нужно от добровольцев – это удостоверение личности и разрешение от врача, который принимает тут же. На руки пациенту дается памятка, когда он вакцинировался, когда должна вторая доза вводиться. Какие побочные явления возможны, местные общие реакции и что при этом делать.

Отметим, что на сегодняшний день в Восточном Казахстане первый компонент вакцины уже получили 28 036 человек.