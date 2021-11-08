Сделать информацию более доступной призывают общественники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор ОФ «Правовой медиацентр» Диана Окремова выступила с рядом предложений касательно совершенствования законодательного развития сферы СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период пандемии журналисты столкнулись с проблемой доступа к информации – им не отвечают на запросы, безосновательно относят информацию к категории для служебного пользования, затягивают с ответами. Всеми возможными способами чиновники стараются информацию скрыть, особенно бюджет. Поэтому, в числе наших рекомендаций для министерства исключить разделение информации на разные виды – есть официальная информация, для которой установлен срок в два дня, и другая информация со сроком ответа семь дней», - сказала Диана Окремова корреспонденту «Казинформа» в кулуарах в рамках конференции по обсуждению развития законодательства в сфере СМИ.

По ее словам, это очень сильно путает журналистов, как и самих чиновников.

«Например, многие в регионах не понимают, в чем разница и как они должны отвечать. По международным стандартам есть презумпция открытости информации, когда вся информация госорганов открыта, кроме определенных исключений. Это должно быть очень четко прописано, чтобы не было никакой возможности вольного толкования», - отметила спикер.

«Надо также решить проблему с информацией для служебного пользования – нельзя просто без аргумента относить информацию к таковой. Сейчас это происходит очень просто – приказом министра или другого должностного лица отнесли к категории «для служебного пользования», и все. Для этого должны быть четко прописаны основания – в каком случае можно, и на какой срок. У любой информации есть какие-то временные рамки», - подчеркнула Д. Окремова.

Кроме того, по ее мнению, нужно ввести понятие «общественный интерес».

«Если у общества есть интерес к каком-то вопросу, то у журналистов должно быть право вмешиваться в общественную жизнь, и быть более свободными в критике и в высказываниях», - заключила общественница.