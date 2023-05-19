Сделать экономным судопроизводство планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уровень цифровизации правосудия высоко оценивается не только внутри страны, но и за рубежом. Об этом заявил председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С получением статуса наблюдателя Европейской комиссии по эффективности правосудия, Казахстан участвует в обзоре о судебных системах государств-членов Совета Европы. В обзорах Еврокомиссии по эффективности правосудия Казахстан по применению судами IТ-технологий за 2020 и 2022 годы занимает 4 место среди 47 стран. Мы и далее нацелены на упрощение работы судей, удобство получения судебных услуг», - сказал Асламбек Мергалиев на международной научно-практической конференции «Искусственный интеллект и большие данные (Big Data) в судебной и правоохранительной системе: реалии и требование времени».

По его словам, в рамках развития электронного правосудия поставлены три задачи: обеспечить беспрепятственный и удобный доступ к правосудию через ИТ-сервисы, автоматизировать судопроизводство и сделать его экономным, начать работать с большими данными, используя передовой мировой опыт.

«Мы очень много увидели в Сингапуре, ОАЭ, обогатились идеями, некоторые адаптировали под себя. Сейчас с интересом смотрим на опыт Китая в сфере создания электронных судов, Финляндии – на систему управления уголовными делами, Южной Кореи – на автоматизацию рабочих процессов, Латвии – на функционал распознания речи и преобразования его в текстовый формат», - добавил А. Мергалиев.