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Сделать доходность пенсионных активов не ниже уровня инфляции призывают депутаты

5 Декабря 2022, 14:17
Сделать доходность пенсионных активов не ниже уровня инфляции призывают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова подняла проблемы, существующие в пенсионном обеспечении населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо принять действенные меры и в пенсионном обеспечении. По прогнозам, к 2050 году большинство граждан, только вышедших на пенсию, смогут получать 30% потерянного дохода», - сказала Джамиля Нурманбетова на правчасе в Мажилисе.

По ее словам, эту ситуацию усугубляют следующие несколько факторов:

- низкий уровень заработной платы в стране;

- недоверие казахстанцев к единому накопительному пенсионному фонду;

- досрочное изъятие пенсионных активов.

«В результате сегодняшние сотрудники могут рассчитывать только на базовую пенсию в будущем, если мы не изменим ситуацию. Поэтому считаем необходимым на законодательном уровне ввести минимальную доходность пенсионных активов не ниже прогнозируемого уровня инфляции. Требуется усилить роль единого накопительного пенсионного фонда, сделать их деятельность более прозрачной», - добавила депутат.


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