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Сделать базовую ставку основным инструментом денежно-кредитной политики предлагает Миннацэкономики

4 Ноября 2020 13:27
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Сделать базовую ставку основным инструментом денежно-кредитной политики предлагает Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены автоматизировать процесс выдачи бланков разрешений для перевозчиков. Об этом заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такая мера предусмотрена законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

«По цифровизации на законодательном уровне предлагается закрепить поправки, создающие условия для формирования национальной платформы искусственного интеллекта. В сфере автомобильного транспорта предлагаются поправки по развитию интеллектуальной транспортной системы, автоматизации процесса выдачи бланков разрешений для перевозчиков, созданию информационной базы для мониторинга транзита сообщений между странами. Это позволит внедрить Единую систему управления транспортными документами», - сказал Руслан Даленов, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

Также, по словам министра, предлагаются поправки, связанные со сбором, обработкой и защитой персональных данных.

«Предлагаются ряд поправок, направленных на совершенствование денежно-кредитной политики. Для унификации норм законодательства предлагается вместо ставки рефинансирования основным инструментом денежно-кредитной политики сделать базовую ставку», - добавил Руслан Даленов.


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#Экономика   #Другие государственные органы  
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Автор:

Серик Сабеков

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