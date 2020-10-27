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Сделать акцент на создание постоянных рабочих мест поручил Аскар Мамин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Октября 2020, 09:56
Сделать акцент на создание постоянных рабочих мест поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно реализации программ в сфере занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации поручений Главы государства для увеличения уровня занятости населения поручаю: первое. Акиматам активизировать работу по достижению плановых показателей Дорожной карты. Второе. Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами до конца текущего года актуализировать Дорожную карту занятости на 2021 год с акцентом на создание постоянных рабочих мест», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

При этом, как отметил премьер, с учетом завершения многих проектов необходимо обеспечить мерами содействия занятости высвобождаемых участников программы.

«Третье. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами до конца текущего года провести актуализацию индикаторов всех госпрограмм по созданию рабочих мест», - поручил глава Правительства.

«Также следует внедрить соответствующую систему статистического учета, которая обеспечит мониторинг создаваемых рабочих мест. Разработать и утвердить Региональные карты создания рабочих мест», - заключил А. Мамин.


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