Сделано официальное заявление о допинге ещё одного футболиста сборной Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайский «Тобол» сделал заявление о результатах допинг-теста защитника своей команды и сборной Казахстана Сергея Малого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что Сергей Малый не прошел допинг-тестирование.

Футбольный клуб «Тобол» сообщает, что новость не соответствует действительности. Допинг-проба Сергея Малого, как у Руслана Валиуллина, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста Сергея Малого — отрицательный. Сейчас защитник сборной Казахстана находится в расположении клуба», — гласит сообщение пресс-службы «Тобола».