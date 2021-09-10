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    14:08, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сделано официальное заявление о допинге ещё одного футболиста сборной Казахстана

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайский «Тобол» сделал заявление о результатах допинг-теста защитника своей команды и сборной Казахстана Сергея Малого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «В некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что Сергей Малый не прошел допинг-тестирование.

    Футбольный клуб «Тобол» сообщает, что новость не соответствует действительности. Допинг-проба Сергея Малого, как у Руслана Валиуллина, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста Сергея Малого — отрицательный. Сейчас защитник сборной Казахстана находится в расположении клуба», — гласит сообщение пресс-службы «Тобола».


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