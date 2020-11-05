Сдающиеся в аренду коттеджи начнут проверять в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске Западно-Казахстанской области более 170 объектов находятся на контроле мониторинговых групп. Туда же будут включены коттеджи, которые сдаются в аренду с целью проведения торжеств с участием массового скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самозащита и самодисциплина – два основных постулата, которых должны придерживаться граждане в наши дни. Только таким образом можно сдержать распространение коронавирусной инфекции и вернуться к обычной жизни. Но, как показывает статистика, не все понимают это, и, соответственно, продолжается рост заболевших и число оштрафованных за несоблюдение ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Например, мониторинговые группы, в состав которых входят сотрудники акимата г. Уральска, городского управления полиции, волонтеры-общественники, ежедневно проводят мониторинг объектов на соблюдение введенных ограничительных мер, согласно постановления главного государственного санитарного врача ЗКО. В ходе мониторинга объектов за октябрь текущего года выявлено 77 нарушений, введенных ограничительных мер, из них 22 объекта работали с нарушением графика работы, 53 объекта с нарушением режима работы, и 2 нарушения были выявлены со стороны жителей.

«По городу более 170 объектов находятся на контроле мониторинговых групп. Однако, еще есть коттеджи, которые сдаются в аренду, с целью проведения торжеств с участием массового скопления людей. Их тоже необходимо взять на контроль. Многие организаторы мероприятий, не стесняясь, предлагают проверяющим оплатить штраф и продолжить далее торжество. Но цель мониторинговых групп не штрафы, а недопущение массового скопления людей, так как риск заражения в таких местах очень высок. А принимаемые меры в виде штрафов необходимы для недопущения повторных нарушений. Есть факты повторных нарушений, такие материалы направляются в суд с целью приостановления деятельности бизнеса решением суда. Просим всех жителей и предпринимателей города Уральска соблюдать ограничительные меры, чтобы не допустить той ситуации, которая была у нас летом, и отнестись с пониманием ко всем принимаемым мерам во благо здоровья жителей города», – обратился к населению руководитель отдела информационных технологий и мониторинга оказания государственных услуг аппарата акима города Уральска Аслан Жармуханов.



