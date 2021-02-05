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    11:23, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Сдававшую в аренду несуществующие квартиры мошенницу задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сдававшую в аренду несуществующие квартиры мошенницу задержали в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Задержанная 25-летняя девушка в корыстных целях размещала фейковые объявления о сдаче квартир на сайте частных объявлений. Она выкладывала фото квартир, скопировав заранее с чужих объявлений, при этом указывала низкую цену аренды. Переговоры с клиентами вела по телефону и убедив их в чистоте своих намерений, предлагала перечислить предоплату на электронный кошелек. Когда же потерпевшие перечисляли деньги, мошенница тут же удаляла объявления и отключала сотовые телефоны.

    В отношении задержанной проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество). Установлены 13 пострадавших. Однако их количество может быть больше. Общий ущерб составляет 500 000 тенге.

    С развитием онлайн-услуг и торговли растет и количество интернет-мошенничеств.

    В январе в полицию поступило 290 заявлений на кибер-мошенников. Чтобы отличить реальное объявление от мошеннического, департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует проверять достоверность предлагаемых услуг и товаров. Отказаться от сомнительных сделок. Не совершать предоплату и оплачивать за услуги после проверки их достоверности.



    Теги:
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