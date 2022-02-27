Сдавать макулатуру и сажать деревья будут сотрудники ДУИС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области намерены сдавать бумагу на переработку, а на вырученные средства покупать саженцы деревьев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ежедневно сотрудниками департамента используется большое количество офисной бумаги, которая в последующем выбрасывается. По инициативе исполняющего обязанности начальника департамента УИС Бекболата Шакирова принято решение начать сбор бумаги для сдачи в пункты переработки макулатуры. На вырученные средства планируется купить саженцы деревьев.

«Как известно, экологическая ситуация в мире оставляет желать лучшего. С ежедневной жизнедеятельностью человека растёт и количество выбрасываемого мусора, который загрязняет окружающую среду. На сегодняшний день в области действуют несколько пунктов, где принимают ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые пакеты, бумагу, картон и при этом платят за это деньги. Единственное условие – всё вторсырье и ПЭТ-бутылки должны быть чистыми. Мы призываем жителей области последовать нашему примеру и беречь природу!» – говорит Бекболат Шакиров



