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Сдавать макулатуру и сажать деревья будут сотрудники ДУИС Карагандинской области

27 Февраля 2022 20:16
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Сдавать макулатуру и сажать деревья будут сотрудники ДУИС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области намерены сдавать бумагу на переработку, а на вырученные средства покупать саженцы деревьев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Ежедневно сотрудниками департамента используется большое количество офисной бумаги, которая в последующем выбрасывается. По инициативе исполняющего обязанности начальника департамента УИС Бекболата Шакирова принято решение начать сбор бумаги для сдачи в пункты переработки макулатуры. На вырученные средства планируется купить саженцы деревьев.

«Как известно, экологическая ситуация в мире оставляет желать лучшего. С ежедневной жизнедеятельностью человека растёт и количество выбрасываемого мусора, который загрязняет окружающую среду. На сегодняшний день в области действуют несколько пунктов, где принимают ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые пакеты, бумагу, картон и при этом платят за это деньги. Единственное условие – всё вторсырье и ПЭТ-бутылки должны быть чистыми. Мы призываем жителей области последовать нашему примеру и беречь природу!» – говорит Бекболат Шакиров



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#Карагандинская область   #Экология   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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