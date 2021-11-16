Сдавал несуществующие квартиры: серийный аферист задержан в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Серийный аферист задержан в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech» оперативниками Павлодарской области выявлено 34 факта мошенничества, совершенных в отношении пользователей информационных сетей.
К примеру, на удочку мошенника попалась 32-летняя жительница Павлодара. Желая снять квартиру на длительный срок, на сайте OLX она нашла нужное ей объявление. В ходе переписки в мессенджере арендодатель сообщил, что мама находится в Российской Федерации и сдает квартиру на длительный срок в Павлодаре, после предоплаты она приедет и сдаст квартиру. Ничего не подозревая, потерпевшая перевела денежные средства на одноразовый абонентский номер злоумышленника, после чего мошенник перестал выходить на связь.
В результате оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью задержан 24-летний житель города Абая. При задержании изъяты три сотовых телефона и шесть sim-карт, с которых совершались мошенничества, и компьютер с фотографиями удостоверений личности.
В период с января по ноябрь путем размещения объявлений на сайте OLX с использованием разных абонентских номеров сдавал несуществующие квартиры в аренду по низкой цене в разных городах республики. Он признался в совершении более 50 аналогичных фактов интернет-мошенничеств. В отношении фигуранта начато досудебное расследование по ст. 190 УК Республики Казахстан. Ведется расследование.
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