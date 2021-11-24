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    10:33, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сдам в аренду дом: серийная аферистка задержана в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Серийная аферистка задержана в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения ОПМ «Hi-tech» сотрудниками криминальной полиции была задержана 26-летняя жительница области, которая занималась мошенничеством с помощью сайта бесплатных объявлений.

    Под предлогом сдачи в аренду домиков на базе отдыха в поселке Бухтарма она обманным путем получала денежные средства. В ходе разговора в зависимости от количества запросов мошенница просила предоплату за арендуемые домики, ссылаясь на большой спрос в летний период. Исходя из этого, не желая потерять свое место отдыха, потерпевшие отправляли предоплату на банковскую карту, после чего злоумышленница переставала выходить с ними на связь.


    По факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК. Отрабатывается причастность женщины к другим аналогичным преступлениям.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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