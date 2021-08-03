Сдал помещение под онлайн-казино: в Алматы осудили арендодателя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса под видом деятельности компьютерного клуба, а также арендодателя помещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 104 комплекта игровых компьютеров с приложениями, позволяющими организовать онлайн-казино с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша.

Организаторы незаконного игорного бизнеса признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.307 ч. 3 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере) и приговорены к 4,6 годам лишения свободы.

Кроме того, вынесен приговор в отношении арендодателя, сдавшего в аренду помещение для незаконного игорного бизнеса, который получил незаконный доход в размере более 5,5 млн. тенге. Судом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

АФМ РК предупреждает, что в соответствии с Уголовным кодексом за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление помещения в аренду для незаконных азартных игр предусмотрена уголовная ответственность.