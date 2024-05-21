Сдал неверные статданные – заплатишь штраф. Закон о статистике ужесточили в Казахстане

С июня этого года казахстанцев ждут некоторые новшества при сдаче статистической отчетности. Ужесточается ответственность за недостоверные или не вовремя предоставленные данные. Руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам по Жамбылской области Сырым Мадиев в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал о том, какие изменения внесены в Закон РК «О государственной статистике» и что ждет респондентов в связи с этими изменениями.

- Сырым Ускенбаевич, расскажите, пожалуйста, какие новшества в скором времени ждут нас при сдаче статистической отчетности?

- 6 апреля 2024 года Президент Республики Казахстан подписал изменения в Закон Республики Казахстан «О государственной статистике», эти изменения вступают в силу уже 8 июня. Новые поправки усиливают меры для своевременной и точной сдачи отчетов респондентами.

- Чем были продиктованы эти изменения?

- Дело в том, что на протяжении ряда лет наблюдается ухудшение отчетной дисциплины респондентов, снижение качества представляемой первичной статистической отчетности, поэтому государство вынуждено определенным образом ужесточать ответственность субъектов за те данные, которые они предоставляют. На первый взгляд работа органов государственной статистики незаметна, по крайней мере, люди об этом не задумываются. Но от тех данных, которые мы собираем и обрабатываем зависит планирование и обеспечение функционирования общества. От статистических данных по числу жителей, субъектов АПК, по количеству производимой предприятиями продукции, по уровню заработной платы в различных регионах и от многих других показателей, которые мы собираем и обрабатываем в конечном счете зависит уровень обеспеченности общества различными цивилизационными благами, уровень комфортности всей нашей жизни. А неправильные данные только искажают общую картину происходящего и создают препятствия развитию общества. Поэтому и были внесены эти поправки в законодательство.

- Можете пояснить на конкретном примере?

- Возьмем, к примеру, деятельность девяти крупных и средних предприятий, которые обеспечивают жамбылский регион электроэнергией. По официальным статистическим данным, за январь - март 2024 года в Жамбылской области произведено 1 228 032 тысяч кВТ/ч электроэнергии. Такие данные проистекают из отчетности по форме 1-П «Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)». Когда мы получаем от этих девяти респондентов данную первичную статистическую отчетность наши специалисты проверяют предоставленные сведения. Проверяется соблюдение заложенного методологией форматно-логического контроля, правильность указания единиц измерения, производится сверка показателей с предыдущим отчетным периодом.

Если далее в отчете за апрель респондент превысил мартовские объемы производства электроэнергии либо, наоборот, уменьшил, то специалисты департамента статистики запрашивают у них информацию о причинах роста или же снижения. Затем обработанная информация направляется в Бюро национальной статистики и уже в агрегированном сводном виде публикуется для пользователей.

- Что происходит далее?

- На основании предоставленных данных Министерство энергетики принимает решение либо перераспределить излишнюю электроэнергию в другие регионы, либо дополнительно поставить в наш регион, если имеется дефицит электроэнергии. И от того, насколько ответственно респонденты отнесутся к предоставлению первичной статистической отчетности, насколько грамотно отразят показатели зависит качество официальной статистики и, соответственно, правильность принятия дальнейшего управленческого решения.

Таким же образом мы собираем информацию о численности работников на предприятиях, об уровне заработной платы, о том, сколько было перевезено груза, сколько перевезено пассажиров и так далее. Все это нужно для точной статистической картины происходящего в нашем обществе. Все эти показатели влияют на нашу повседневную жизнь, потому что впоследствии именно на основе этих статистических данных и принимаются решения о том, где и какие строить дороги, по которым поедут грузы и пассажиры, где и сколько возводить школ, больниц, какие регионы нуждаются в создании новых рабочих мест, открытии новых производств. В общем вся наша жизнь завязана на цифровых данных, и они должны быть верными, чтобы затем принимались правильные решения по развитию социально-экономической жизни общества.

В соответствии со статьей 17 Закона РК «О государственной статистике», «респонденты обязаны представлять достоверные первичные статистические данные при проведении статистических наблюдений в соответствии с графиком представления респондентами первичных статистических данных и со статистической методологией». Соответствующая статья есть в Предпринимательском кодексе.

- Каким способом респонденты предоставляют необходимую статистикам информацию?

- Первичные статистические данные предоставляются различными способами. Это может быть в электронном виде, может быть на бумажных носителях, через компьютеризированную систему телефонного опроса. И, наконец, самый простой - при проведении личного опроса интервьюером. Иными способами предоставлять первичные статистические данные по общегосударственным статистическим наблюдениям не допускается.

- А что будет, если респондент сдаст неверные данные?

- Меры привлечения к административной ответственности за нарушение порядка представления первичных статистических данных прописаны в статье 497 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Если обнаружится, что респондент отправил недостоверные первичные статистические данные, ему будет направлено извещение о необходимости внести исправления в статистические формы, до этого было только «заключение». Внести корректировки можно путем повторного представления статистической формы или представления дополнительной информации для подтверждения достоверности уже предоставленных данных. Если раньше на это давалось два дня, то теперь только один рабочий день. При повторном нарушении уже накладывается штраф.

Если респонденты не предоставят первичные статистические данные в указанные в графике сроки, то уже будут сразу привлекаться к административной ответственности. Это штраф без проведения профилактического контроля, хотя раньше проводился профилактический контроль и направлялись заключения, что давало возможность респондентам сдать отчет без наложения штрафных санкций. Так что теперь гражданам придется быть и ответственными при заполнении статотчетности, и внимательными к срокам предоставления первичных статистических данных. Сумма штрафа зависит от размерности субъектов.

- Можете озвучить суммы штрафов?

- В 2024 году за непредставление статистического отчета в установленный срок (часть 2 статья 497 КоАП) сумма штрафа составляет для субъектов малого предпринимательства 51 688 тенге (14 МРП), для субъектов среднего предпринимательства 73 840 тенге (20 МРП) и 73 840 тенге (20 МРП) и для субъектов крупного предпринимательства 443 040 тенге (120 МРП). В этом случае действует сокращенное производство - если респондент согласен оплатить штраф в течение семи рабочих дней, то сумма штрафа составит только 50% от указанной суммы. Что касается физических лиц, то для этой категории установлен размер штрафа в 10 МРП, то есть 39 620 тенге.

По всем возникшим у респондентов вопросам в качестве поддержки обратной связи, а также оказания консультативных услуг можно обращаться в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, где действует единая точка приема обращений «Фронт-офис Бюро». По поиску информации и навигации по сайту, заполнению статистических форм, получение технической поддержки при сдаче статистических отчетов можно обращаться в Единый контакт-центр по номеру 1446; Telegram-Bot @statgovkz_bot , а также «Онлайн-консультант» на сайте stat.gov.kz.

Можно отметить, что основной задачей органов государственной статистики является удовлетворение потребности общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации, которая формируется органами государственной статистики на основе форм статистических наблюдений, представляемых респондентами. В качестве респондентов выступают юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства и другие источники, от которых мы и получаем необходимую информацию.