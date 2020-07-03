Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Сдача документов в организации образования временно разрешена без предъявления медсправок

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Июля 2020, 10:24
Сдача документов в организации образования временно разрешена без предъявления медсправок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за трудностей при получении медсправок гражданам разрешается временно не предоставлять их при сдаче документов для поступления в организации образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки РК в Telegram.

В целях обеспечения безопасности граждан и учитывая возникшие трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья, министром образования и науки подписан приказ, временно разрешающий прием документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок.

В обязательном поле по закреплению медицинских справок в портале «электронного правительства» Egov.kz будет включена дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки, для тех, кто по независящим от них обстоятельствам, не сможет ее получить. Дети будут зачислены в организации образования без данных документов условно до прохождения обследования.

Медицинские справки можно представить по мере их получения до начала учебного года.


Образование   Вузы   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи