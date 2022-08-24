Щучинск примет престижный турнир по настольному теннису

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске состоится престижный республиканский турнир по настольному теннису Burabay Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он пройдет с 27 по 28 августа. Призовой фонд составит 1 000 000 тенге.

В личном разряде среди мужчин и женщин выступят члены национальной, молодежной, юношеской сборных страны, а также ведущие теннисисты Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей Казахстана.



Фото: mir-hotels.com







