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    11:22, 24 Август 2022 | GMT +6

    Щучинск примет престижный турнир по настольному теннису

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске состоится престижный республиканский турнир по настольному теннису Burabay Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он пройдет с 27 по 28 августа. Призовой фонд составит 1 000 000 тенге.

    В личном разряде среди мужчин и женщин выступят члены национальной, молодежной, юношеской сборных страны, а также ведущие теннисисты Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей Казахстана.



    Фото: mir-hotels.com



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