Щучинск примет Континентальный кубок Восточной Европы по лыжным гонкам

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - С 11 по 14 ноября на трассах Национального центра лыжного спорта в Щучинске впервые пройдут соревнования Континентального кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В предстоящих стартах примут участие более 200 спортсменов из Казахстана, России, Беларуси, Марокко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Соревнования такого уровня в Казахстане мы проведем впервые. Решение об организации мероприятия такого масштаба обусловлено тем, что согласно регламента Международной лыжной федерации, мы должны доказать, что способны организовать крупные международные соревнования, прежде чем подавать заявки на проведение этапов Кубка мира и молодежных чемпионатов. Ведь такой прекрасный лыжный комплекс как наш не должен простаивать, он рассчитан на проведение соревнований самого высокого уровня», - поделился I вице-президент Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Никита Девяткин.

Соревнования Континентального кубка Восточной Европы для команды Казахстана по лыжным гонкам пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора по общей и специальной физической подготовке, который завершится 24 ноября.