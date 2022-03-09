Щучинск примет чемпионат Азии по биатлону среди юниоров и юношей

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - С 10 по 20 марта Щучинск примет открытый чемпионат Азии среди юниоров и юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На стадионе при ЦОП соберутся около 100 юниоров и юношей из Казахстана, Монголии и Кыргызстана. Мероприятие организуется в целях подготовки юниоров Национальной сборной к чемпионату мира, который будет проводиться в 2023 году и соберет более 800 спортсменов из 56 стран.

Перед началом организации данных мероприятий СБК пригласил инспекцию IBU для проведения судейского семинара и экзамена по итогам которого 14 судей СБК получили категорию международных судей.

Также на церемонии награждения будут вручены денежные призы для победителей и призеров по результатам спринтерской и индивидуальной гонок.