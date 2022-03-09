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    12:00, 09 Март 2022 | GMT +6

    Щучинск примет чемпионат Азии по биатлону среди юниоров и юношей

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - С 10 по 20 марта Щучинск примет открытый чемпионат Азии среди юниоров и юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На стадионе при ЦОП соберутся около 100 юниоров и юношей из Казахстана, Монголии и Кыргызстана. Мероприятие организуется в целях подготовки юниоров Национальной сборной к чемпионату мира, который будет проводиться в 2023 году и соберет более 800 спортсменов из 56 стран.

    Перед началом организации данных мероприятий СБК пригласил инспекцию IBU для проведения судейского семинара и экзамена по итогам которого 14 судей СБК получили категорию международных судей.

    Также на церемонии награждения будут вручены денежные призы для победителей и призеров по результатам спринтерской и индивидуальной гонок.

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