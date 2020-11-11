Считывающую номера систему запустят на блокпостах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев сообщил, что в регионе действуют 10 блокпостов, четыре карантинных и три санитарных поста на границе с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети главный полицейский области написал , что блокпост в Кызылжарском районе посетили аким области Кумар Аксакалов и аким Петропавловска Булат Жумабеков.

«Глава региона ознакомился с режимом работы блокпоста, алгоритмом действий и оснащенностью полиции и медиков, лично убедился в проведении термометрии у водителей и пассажиров, работе полицейских на блокпостах через планшеты. Аким города проинформировал о том, что в акимате города сформированы списки транспортных средств организаций жизнеобеспечения», - проинформировал М.Тулебаев.

Б.Жумабеков сообщил, что планируется запуск системы видеонаблюдения, считывающей номерные знаки и идентифицирующей их с транспортом, внесенным в базу данных.

Начальник департамента полиции области напомнил, что через блокпост въезжают в Петропавловск при наличии подтверждающих документов те, кто прибывает в город по медицинским показаниям и на работу. Для всех остальных - обязательно наличие ПЦР-теста.

За первые сутки через блокпост в Кызылжарском районе прошло 1046 автомобилей.