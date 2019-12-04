Считывающую иностранные номера машин программу установили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске интеллектуальные системы видеонаблюдения смогут фиксировать нарушения, совершённые водителями автомобилей с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе установили программный комплекс «Resolution Generator». Он позволяет интегрировать инфосистему Единого реестра административных правонарушений с базами данных различных госорганов. Таким образом можно получать сведения о принадлежности транспортного средства. Проверка иностранных номеров теперь будет проводиться автоматически по страховому полису.





«Это важный момент, который следует учитывать водителям машин с иностранными номерами. Уведомление о штрафе будет направляться на имя страхователя», - отметил начальник управления административной полиции Жасулан Оспанов.





Недавно в социальных сетях один из пользователей-владельцев авто на иностранном учете разместил информацию о том, что ему пришло уведомление на оплату штрафов на общую сумму в 560 тысяч тенге. Якобы прецедент имел место в Северо-Казахстанской области. В пресс-службе департамента полиции этот факт опровергли. Пока в регионе никто из владельцев авто с иностранными номера подобных рассылок не получал.





До недавнего времени система «умного» видеонаблюдения не могла «выписать» штраф водителям авто с иностранными номерами.

Интеллектуальные видеосистемы в Петропавловске расположены на пересечениях улиц Жабаева-Мусрепова, Жумабаева-Сутюшева, Назарбаева-Абая и Интернациональной-Астаны. Первые две регистрируют превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора, две другие — проезд на запрещающий сигнал и нарушение стоп-линии.

С начала года ими зафиксировано около 2 тысяч нарушений ПДД.



