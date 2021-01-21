Считаю, что необходима вакцинация населения нашей страны - профессор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматы перешел из «зеленой» в «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Куляш Курманова сообщила, что в целом на фоне осложненной эпидемиологической ситуации в мире, а также нестабильной в городе, горожанам важно соблюдать меры предосторожности для предотвращения распространения вируса, защиты жизни своей и близких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ответах РСК Алматы доктор медицинских наук отметила, что эпидситуация в мире по КВИ напряженная, погибли более 2 млн человек, и призвала алматинцев соблюдать меры профилактики .

— Куляш Байсеиховна, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в мире?

— Эпидситуация в мире по КВИ напряженная. К настоящему времени от КВИ погибли более 2 млн человек. Появился новый штамм КВИ в Великобритании, который менее коварный, но интенсивнее распространяется (чаще инфицирует окружающих лиц, чем COVID-19).

— Какова ситуация в Алматы? Как вы считаете, повлияла ли низкая температура на эпидситуацию?

— В Алматы ситуация по КВИ также осложненная. Только на 21 января за сутки зарегистрировано 115 случаев вновь инфицированных лиц.

При низкой температуре, безусловно, холод предрасполагает к более частому заболеванию людей респираторными инфекциями, так как снижаются местные защитные факторы верхних дыхательных путей (на слизистых оболочках снижается содержание секреторного иммуноглобулина IgA, который блокирует возможность адгезии возбудителя к клеткам эпителия и элиминирует вирус, лизоцима – уничтожающего возбудителя, эффективность мукоцилиарного клиренса, фагоцитоза).

Вирус легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при выделении инфицированными людьми мельчайших частиц во время кашля или чихания. Минимизировать риски заражения КВИ можно путем проведения противоэпидемических мероприятий. Для профилактики КВИ необходимо соблюдение правил личной гигиены: использование одноразовых масок, проведение дезинфекционных мероприятий, соблюдение социальной дистанции – не менее 1,5-2 м. Также необходима иммунопрофилактика – это вакцинация против коронавирусной инфекции.

— Какова значимость вакцинации от гриппа? По поручению акима Бакытжана Сагинтаева в городе было закуплено 430 тыс. доз вакцин против ОРВИ и гриппа, которые ставили бесплатно соответствующим категориям. Как вы считаете, могло ли это повлиять и на относительную стабильность эпидситуации?

— 430 тысяч доз вакцины против гриппа и ОРВИ, которые вводили бесплатно соответствующим категориям граждан, безусловно, отразились на снижении общей заболеваемости ОРВИ. Однако на белки КВИ в организме вакцинированных они не сформировали защитных антител. Российская вакцина «Спутник V», которая производится в Караганде, окажет влияние на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

— Сейчас в Великобритании распространяется новый вид коронавируса. Как сообщают СМИ, измененный вирус был идентифицирован учеными и может быть связан с более быстрым распространением инфекции. Возможно ли, что подобная мутация вируса произойдет в Казахстане?

— Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, по сообщениям СМИ, быстрее распространяется среди населения. В условиях воздушного сообщения между Казахстаном и Великобританией вероятность передачи нового штамма КВИ остается. Для недопущения такой возможности необходимо проведение противоэпидемических мероприятий в аэропорту по прибытии пассажиров в нашу страну (взятие мазка из носоглотки для теста ПЦР, измерение температуры тела, соблюдение карантина). Содержащий РНК коронавирус обладает высокой изменчивостью по своей природе. Под влиянием разных факторов коронавирус может мутировать.

— В мире и в нашей стране уже активно ведется работа по вакцинации от КВИ. С 1 февраля начнется массовая вакцинация. Как вы это прокомментируете?

— Население России и ряда стран мира получают прививку от коронавируса. Вакцина от КВИ переносится удовлетворительно, при соблюдении правил прививки побочные эффекты наблюдаются крайне редко. Считаю, что необходима вакцинация населения нашей страны.