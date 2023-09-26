Считавшееся вымершим 200 лет назад дерево нашли в Бразилии

На северо-востоке Бразилии обнаружен редкий вид бразильских деревьев под названием падуб Пернамбуку (Ilex sapiiformis) спустя почти 200 лет после того, как их видели в последний раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mongabay.

Команда исследователей обнаружила четыре дерева в части леса возле плантации сахарного тростника в столичном регионе города Ресифи.

Деревья были обнаружены на территории, которая когда-то была Атлантическим лесом, но сейчас осталось менее 7% первоначального лесного биома, в основном в виде небольших фрагментов.

Исследователи планируют найти больше деревьев, защитить вновь открытое место и собрать семена для прорастания, но говорят, что эти усилия будут дорогостоящими.

Падуб Пернамбуку (Ilex sapiiformis), который может вырасти до 12 метров, был вновь обнаружен в марте этого года на северо-востоке Бразилии командой под руководством эколога Густаво Мартинелли.

Со времени экспедиции одно из деревьев уже погибло, заявил Мартинелли. Деревья растут недалеко от реки, и он подозревает, что наводнение затопило корни и тем самым убило дерево.

Падуб Пернамбуко был описан наукой в 1861 году на основе экземпляра, собранного в 1838 году. Этот оригинальный экземпляр до сих пор был единственной подтвержденной записью. Команда потратила месяцы на поиск гербарных записей по всему миру, прежде чем неопознанный образец 1962 года помог им определить области исследования.