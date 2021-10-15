Счетный комитет сообщил о нарушениях в АО «Казпочта» на 163,9 млн тенге
В заседании, в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, АО «Казпочта».
АО «Казпочта» является национальным оператором почты и назначенным оператором в РК. Общество имеет самую широкую филиальную сеть в стране 3024 производственных объектов, в том числе: центральные операционные участки – 187 ед., стационарные отделения почтовой связи – 2 026 ед., пункты почтовой связи – 508 ед., передвижные отделения почтовой связи – 106 ед., пункты приема платежей – 197 ед.
Современная почтовая связь оказывает существенное влияние на развитие экономики страны и несет на себе экономическую и социальную нагрузку, в части оказания социально значимых услуг, наиболее востребованных в сельской местности.
Тем не менее, установлен ряд проблем, выявленных по итогам аудита за период с 2018 по 2020 год.
В частности, АО «Казпочта» не исполняются стратегические ключевые показатели деятельности. Так, за 2018 год не достигнуто 29% КПД (2 из 7 показателей), за 2019 год - 72% (5 из 7 показателей) и за 2020 год - 86% ключевых показателей деятельности (6 из 7 показателей).
За последние 3 года АО «Казпочта» систематически снижается в рейтинге Всемирного почтового союза (2017 год - 46 место, 2018 год – 49 место, 2019 год – 52 место). Учитывая темпы снижения в рейтинге, имеются риски не достижения АО «Казпочта» поставленной цели - войти в число 20 ведущих почтовых компаний, по версии Всемирного почтового союза.
С 2017 года субсидируются убытки, полученные АО «Казпочта» от оказания универсальных услуг связи в сельской местности.
Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан допущены нарушения, приведшие к необоснованной выплате субсидий в пользу АО «Казпочта». Так, возмещены убытки, при оказании услуг по распространению периодических печатных изданий по подписке в городской местности.
Построенное и принятое в эксплуатацию более года назад здание Цифрового офиса в городе Туркестан стоимостью 1 млрд. тенге, в настоящее время не эксплуатируется. Здание принято в эксплуатацию при его неполной готовности и не в соответствии с проектно-сметной документацией.
По результатам государственного аудита выявлено финансовых нарушений на сумму 163,9 млн. тенге, из них по бухгалтерскому учету на сумму - 0,6 млн. тенге, неэффективное планирование - 678,3 млн. тенге, неэффективное использование - 47,4 млн. тенге, экономические потери на сумму 6,9 млн. тенге, а также 32 факта процедурных нарушений и 2 системных недостатка.
По итогам заседания Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации Правительству, Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по совершенствованию нормативно – правовых актов, обеспечению эффективности управления активами, управления и использования бюджетных субсидий. АО «Казпочта» даны поручения по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований отраслевого законодательства.
В уполномоченные органы по рассмотрению дел об административных правонарушениях направлены 2 материала.