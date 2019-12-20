Счетный комитет по поручению Президента начнет публикацию итогов аудита по госорганам и организациям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Счетному комитету страны публиковать результаты своей аудиторской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высший орган финансового надзора ведет работу по выявлению финансовых нарушений неэффективного использования бюджетных средств. Однако до сих пор результаты этой работы не были достоянием широкой общественности. Поэтому мною было принято решение, что с января 2020 года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям», - сказал Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия.

Кроме того, по словам Главы государства, следует обеспечить повышение эффективности и дальнейшей оптимизации квазигосударственного сектора.

«Я поддержал идею ввести в составы совета директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества. По итогам обсуждений с членами совета правительством подготовлено решение по участию общественников в этой работе. Они касаются перечня предприятий, статуса общественных деятелей, процедуры отбора кандидатур и так далее. Правительству следует провести все необходимые процедуры отбора и внести кандидатуры на согласование до 1 марта 2020 года», - подчеркнул Президент.

«Кроме того, в дополнение к моему поручению в рамках Послания, о сокращении количества предприятий квазигоссектора, а также их зачастую раздутых штатов, необходима работа по снижению экономической вовлеченности действующих предприятий в конкурентные рынки. Это должно быть реализовано через сокращение разрешенных уставных видов деятельности госпредприятий. Правительством предлагается уже сократить более 100 видов деятельности госпредприятий, а это около 30 % из перечня. Вместе с тем, считаю необходимым продолжить работу в данном направлении, то есть сократить перечень более значительно. Особенно в крупных городах, где конкурентная среда более развита. Правительство должно внести предложение по этому вопросу до 1 апреля 2020 года», - добавил К. Токаев.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.