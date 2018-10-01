Счета за отопление в летнее время пояснили в акимате Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат ответил на жалобы астанчан на начисление оплаты за отопление в летние месяцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что счета за отопление приходят в июне, июле или август, жители рассказали в социальной сети Facebook. Суммы составляют от 30 до 3 тысяч тенге за месяц. Некоторые обернули ситуацию в шутку и назвали это налогом на жару.



В ответ на запрос Казинформа Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны, предоставили схемы расчетов на услуги.



Сведения о количестве потребленной тепловой энергии на отопление и подогрев воды в жилых домах определяет АО «Астана-Теплотранзит». ТОО «Астанаэнергосбыт» выставляет счета-извещения на основании предоставляемой информации.



Объем тепловой энергии и плата за отопление и горячее водоснабжение в зимний период рассчитывается путем вычета из общего объема тепловой энергии (показания общедомового прибора учета), количества потребленной тепловой энергии на подогрев воды по индивидуальным приборам учета и количества потребленной тепловой энергии на подогрев воды без индивидуальных приборов учета. Разница от общего объема тепловой энергии распределяется на отопление.



В течение расчетного периода энергоснабжающей организацией производятся перерасчеты и корректировки. Они проводятся на основаниях заявлений потребителей, при обнаружении некорректности в ранее произведенных начислениях. Также поводом могут стать акты обследований и другие документы.



Перерасчет производится по методике, утвержденной в приказе №284-ОД от 17 сентября 2013 года Агентства РК по регулированию естественных монополий.



В пример приводится ситуация в одном из многоквартирных домов в Астане. Так, по обращению жителя квартиры №20 представители

ТОО «Астанаэнергосбыт» сняли фактические показания индивидуальных приборов учета горячей воды. По итогам, ему вернули более 8 тысяч тенге за апрель и май. А в квартире №35 за эти два месяца наоборот начислили 110 тенге: за апрель - 53,65 тенге и май - 56,3 тенге. Суммы отразились в счет-извещении за август.









В Управлении добавили, что обращаться по вопросам начисления за услуги «Электроэнергия», «Электроэнергия на ОДН», «Отопление», «Горячее водоснабжение» потребители могут по нескольким адресам. Это сервис-центры по улицам Абая, 45, Кажымукана, 6, Абылай хана, 49, Сарайшык, 9, проспекту Богенбая, 24.



Канцелярия ТОО «Астанаэнергосбыт» находится по улице Момышулы, 4/1.