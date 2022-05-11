11 Мая 2022 13:17

Счета на 3 млрд тенге заморожены по трем российским банкам - Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После введения санкций в отношении трех дочерних российских банков в Казахстане были определенные ограничения. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После введения санкций в отношении трех дочерних российских банков в Казахстане были определенные ограничения. Они были именно по заморозке активов банка за рубежом – банков корреспондентов. Это касалось именно активов в иностранной валюте», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Спикер отметила, что санкции прямо предусматривают заморозку активов банков за рубежом, которые попали в санкционный список. Во-вторых, иностранным банкам запрещено проводить операции с такими санкционными банками. Имеется прямой запрет на проведение операций в иностранной валюте. При этом никаких ограничений на проведение операций в национальной валюте в тенге или рублях нет. Ограничений на проведение операций внутри страны также нет.

«По нашим данным, ряд счетов клиентов заморожен по трем российским банкам, около 3 млрд тенге. Социальные заемщики должны проводить работу, если это не санкционные лица, то по ним активы могут быть разморожены. Есть специальный порядок. Они могут обратиться в соответствующее управление по контролю за иностранными активами, это относится к министерству финансов США, и таким образом какие-то свои активы разморозить», - пояснила Мадина Абылкасымова.