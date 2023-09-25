Счет-фактуры на полмиллиарда тенге выписала ОПГ в Караганде

Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области выявили организованно-преступную группу, занимавшуюся выдачей фиктивных счет-фактур. За три года они «наштамповали» документов на 548 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом экономических расследований по Карагандинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий было пресечена незаконная деятельность организованно-преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур.

- В период с 2017-го по 2020 годы участниками группы с целью извлечения имущественной выгоды приобретены и зарегистрированы на подконтрольных лиц 4 предприятия на территории города Караганды, для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота и выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товара в адрес контрагентов-покупателей. Установлено, что данные предприятия не имели материально-технической базы, транспортных средств, человеческих ресурсов для выполнения работ и услуг, которые отражали в счет-фактурах выписанных в адрес контрагентов-покупателей, - сообщили в пресс-службе ДЭР по Карагандинской области.

В результате преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере более 548 632 863 тенге.

Дело было направлено в Казыбекбийский районный суд города Караганды. Суд признал виновными двоих граждан в совершении преступления, предусмотренного ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года с запретом заниматься выполнением административно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительской системы минимальной безопасности.

Однако подсудимые попали под амнистию и будут отбывать наказание два года.