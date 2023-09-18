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    18:00, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Щебень для ремонта дорог украли в Акмолинской области

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    Фото: 716.kz
    Акмолинские полицейские расследуют уголовное дело по растрате двух млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 716.kz.

    13 сентября в полицию поступило заявление от директора одного из ТОО областного центра, занимающегося ремонтом дорог. По словам потерпевшей стороны, в период с 26 августа по 4 сентября из карьера вблизи с. Шагалалы пропал щебень.

    Прибывшие на место происшествия оперативные полицейские установили, что щебень предназначался для ремонта дорог в одном из районов области.

    «В ходе оперативных мероприятий полицейские установили 38-, 54- и 56-летних мужчин, работавших водителями грузовых автомашин в этом ТОО. Как выяснилось, они загружали щебень в свои грузовые авто и, не доезжая до пункта назначения, успевали реализовать стройматериал на стороне. По данному факту полицейские начали досудебное производство по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Следственные действия продолжаются», - сообщили в полиции.

    Теги:
    полиция Акмолинская область Правоохранительные органы
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