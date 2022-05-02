Счастлива быть казахской келин - актюбинка о своем межнациональном браке

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 22 года в дружбе и согласии живет многодетная семья Шаменовых из Актобе. Муж Асылбек Шаменов по национальности казах, жена Диана Шаменова - чеченка. Казахские традиции женщина приняла с первого дня брака и соблюдает их по сей день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы были соседями по лестничной площадке. Стали встречаться, когда мне было 16 лет, а Асылбек учился на 3 курсе военного института сил воздушной обороны. Вскоре после его выпуска из института решили пожениться. Вначале моя мама была против, у чеченцев не принято выходить замуж за представителей других этносов, год она не давала своего согласия, но потом разрешила», - вспоминает Д.Шаменова.

В 2000 году пара официально зарегистрировала брак, в декабре того же года родился первенец Диас, который пошел по стопам отца. Сейчас он учится на 4 курсе ВИСВО по специальности «фронтовая авиация», готовится стать военным летчиком-истребителем.

Затем родились дочь, сын, а в 2020 и 2021 годах еще две девочки.

По словам Дианы, родители мужа приняли ее как свою. Многому, в том числе казахским обычаям и традициям, она научилась у своей свекрови. Стала «дисциплинированной келин».

«Я довольна своим выбором. Родители мужа - хорошие люди. Мой муж - старший сын, после свадьбы мы 12 лет жили с его родителями. Когда женился его младший брат (у него жена русская), мы продолжали жить все вместе. Переехали от родителей в 2012 году, когда мужу дали квартиру. Мама всему меня учила, ведь я пришла к ним в дом в 17 лет. Традициям учила, у казахских и чеченских культур есть схожие, но есть и различия. Например, многому я научилась, когда мы выдавали замуж золовку. Тогда я своими руками сшила ей казахские корпе, покупала посуду и другое приданое, соблюла все традиции во время проводов невесты в новый дом», - говорит Диана.

Диана Шаменова работает учителем начальных классов в школе №26, в которой сама и училась. Муж Асылбек – служит в военном институте сил воздушной обороны.

Семья Шаменовых соблюдает казахские традиции, дети ходят в казахскую школу. По пятницам в семье Шаменовых готовят жеті нан, по выходным - бешбармак с баурсаками.

«При рождении детей мы делали все в соответствии с обычаями: 40 нан шығару, тұсау кесу, сүндет той. Когда переехали отдельно жить, я все это делала самостоятельно. Мама с отцом всему меня научили. У чеченцев таких обрядов для детей нет. Но свадебные очень похожи. К примеру, мужчины и женщины за одним столом не сидят. Девушке также готовят приданое, вводят в дом с покрытой головой. Бешбармак готовится у чеченцев также, как у казахов, только вместо сорпа подается не с луком, а с чесноком. Мама моя, когда я выходила замуж, сказала: «Ты выходишь замуж за любимого человека и должна принять все, чем живет он, должна детей научить тому же». Старшего сына мы отдали на воспитание родителям мужа, они его обучали в русской школе, а второго и третьего - я сама отдала в казахские классы, чтобы дети знали свой язык. Остальных детей тоже хочу отдать в казахскую школу, ведь все постепенно на казахский язык переходит», - говорит Диана.