Счастье мамы стоит всех покоренных вершин – мама Жансаи Абдумалик о победе дочери

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заслуженный тренер РК, мама известной казахстанской шахматистки Жансаи Абдумалик Алма Аширова поделилась эмоциями после победы дочери, впервые в истории страны завоевавшей титул международного гроссмейстера среди мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда Жансая закончила турнир и мы сидели, разговаривали, я сказала: «Доча, каждую минуту, каждое мгновение пытаюсь запомнить, потому что чувство счастья, гордости, которое переполняло меня, не передаваемо». Я просто сидела и запоминала. Каждый гражданин своей страны в своем деле, которое он несет по жизни, все-таки хочет оставить след после себя. Ее достижения настолько колоссальные, что искренне желаю родителям ощутить это, потому что, наверное, это дает нам больше лет жизни. Когда мы вернулись, супруг спросил: «Сколько лет жизни ты себе прибавила?» Я ответила, что очень много», - призналась заслуженный тренер Казахстана Алма Аширова.

По ее словам, турнир был волнительным, но результат перекрыл все волнение. Все, что было во время турнира.

«Поэтому счастье мамы стоит всех побед, покоренных вершин. Пусть все мамы испытают это», - пожелала мама Жансаи Абдумалик.

Необходимо отметить, Жансая Абдумалик - казахстанская шахматистка впервые в истории страны завоевала титул международного гроссмейстера среди мужчин. Сегодня в ходе пресс-конференции девушка тоже поделилась ощущениями после победы, также рассказала о предстоящем турнире.