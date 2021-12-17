Сценическую постановку «Айбыны асқан Алтын Орда» показали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - К 30-летию независимости страны академический драматический театр имени Махамбета осуществил сценическую постановку литературно – театрализованной композиции «Айбыны асқан Алтын Орда», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Священный праздник отмечается в Атырауском регионе содержательными мероприятиями. Одно из них – историко-познавательная постановка «Айбыны асқан Алтын Орда»». Она дала возможность почувствовать, что мы являемся наследниками Великой степи, которая внесла свой вклад в мировую цивилизацию. В этом заключается великая сила искусства. Выражаю благодарность коллективу театра, подготовившему прекрасную постановку, которая обновляет историческую память», - сказал присутствовавший на премьере глава региона Махамбет Досмухамбетов.

Аким области отметил, что этот год был особенным для Атырауской области с исторической точки зрения. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Атырау состоялась международная научно- практическая конференция «Ұлық Ұлыс - Алтын Орда».«Обширная земля, где развевались флаги наших предков-тюрков, основа улуса Джучи Алтын орда сегодня является опорой всей нации. Известные зарубежные и отечественные ученые оказали большое влияние на переоценку нашей истории. Дали новый стимул для пропаганды национальной истории», - сказал глава региона М.Досмухамбетов, рассказав и о перспективах исторического городища Сарайшык.

«Сарайшык - не просто древнее городище на берегу Урала. Это священное место, бывшее когда-то политическим и экономическим центром Алтын Орды. Наша цель – восстановить Сарайшык, превратив в центр туризма. Началось строительство визит-центра», - сказал глава региона, отметив, что работы в этом направлении продолжатся.«Атырауский регион с богатой историей - это место, где обрели вечный покой правившие страной ханы, батыры –полководцы, владевшие умами людей бии, ораторы, акыны, великие кюйши. Мы усилим работы по исследованию родной истории и пропаганде ее среди юного поколения»,-сказал аким области, пожелав, чтобы укреплялась Независимость. Глава региона вручил театру Благодарственное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева.



