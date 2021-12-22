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Сценарий заболеваемости коронавирусом прокомментировали в Минздраве РК

22 Декабря 2021 12:01
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Сценарий заболеваемости коронавирусом прокомментировали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала сценарий заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметила Айжан Есмагамбетова, прогноз Минздрава по заболеваемости COVID-19 обновляется каждые две недели.

«В январе, по оптимистичному сценарию мы предполагаем, что будет 650 (случаев - прим.) в сутки, по реалистичному - 1300, и если будет реализовываться пессимистичный сценарий - 3000», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Также глава Комитета предупредила и о развитии пессимистического сценария при определенных случаях.

«Реализация пессимистического сценария может возникнуть в случае, если в преддверии длительных выходных и праздников каждый из нас не будет думать о том, что необходимо соблюдать наши обычные, давно известные меры профилактики. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни пытались предостеречь - это в руках каждого из нас. Мы должны в первую очередь, естественно, вакцинироваться, и даже если мы вакцинировались, мы должны соблюдать меры профилактики. Это маски, социальная дистанция, это санитайзеры», - считает А. Есмагамбетова.

Ранее в ведомстве сообщили, что согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре месяце - в среднем 560 случаев в сутки.


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#Минздрав РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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