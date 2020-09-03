Сценарий казахстанской драмы представят на крупнейшем в Азии рынке кинопроектов в Пусане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сценарий драмы «Авель» представит киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова на крупнейшем в Азии рынке кинопроектов Asian Project Market (APM) в Пусане (Южная Корея), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт киностудии.
Режиссер кинопроекта - Ельзат Ескендир. Его фильм «Олиара» был признан лучшей короткометражкой на Пусанском международном кинофестивале в 2016 году.
Уже в этом октябре международный продюсер картины Анна Вильгельми («Раненый ангел» реж. Эмир Байгазин, «Завтра море» реж. Катерина Суворова) представит продюсерам и инвесторам со всего мира историю казахстанского чабана, навеянную ветхозаветными сюжетами.
Кинорынок APM проводится в рамках Пусанского международного кинофестиваля. В этом важном мероприятии участвуют исключительно перспективные проекты.
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