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    18:48, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сценарий изучаем - Алексей Цой о прогнозе по заболеваемости коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе заболеваемости коронавирусом рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сейчас сценарий изучаем. Потому что более-менее было плато по заболеваемости - вы видите, у нас шло снижение. Сейчас в части регионов, если вы наблюдаете, особенно в приграничных с РФ, происходит замедление темпов снижения, в некоторых регионах идет даже рост определенный. Поэтому ситуация такая - как только у нас динамика по заболеваемости с плато сдвинется, нам будет тогда возможно запрогнозировать, куда мы будем двигаться дальше», - прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

    По словам министра, до конца года ведомство озвучит прогноз по заболеваемости коронавирусом. Сейчас специалисты занимаются изучением данного прогноза.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Общество для mail.ru Минздрав РК
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