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Scat продлил период перевозки пассажиров Bek Air до января 2020 года

28 Декабря 2019 21:05
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Scat продлил период перевозки пассажиров Bek Air до января 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания SCAT продлила период перевозки пассажиров компании Bek Air до января следующего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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«Авиакомпания SCAT продлевает период оказания помощи в перевозке пассажиров компании Bek Air до 31 января 2020 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что перевозка осуществляется при наличии свободных мест.

«Для оформления перевозки необходимо предварительно обратиться к представителям авиакомпании Bek Air, после чего будет производиться распределение на рейсы», - отмечается в сообщении.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



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Ключевые слова: Происшествия, Транспорт, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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