Сбывшиеся и несбывшиеся надежды на 2018 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии каждого нового года пресса любит составлять прогнозы на следующие 12 месяцев. Чтобы трезво оценить эти предсказания, полезно, кроме прочего, проверить, что стало с прогнозами на год уходящий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Проверим прогнозы из списка, составленного в начале 2018 года ВВС. Вот он:

Надо признать, что значительная часть прогнозов не сбылась - по крайней мере, буквально в том виде, в каком было предсказано. В оправдание можно сказать, что, во-первых, речь чаще всего о предположениях, а во-вторых, журналисты не придумывают их сами, а опираются на мнение экспертов.

Медицина: упрямый полиомиелит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и медики мира надеялись, что в уходящем году удастся полностью победить полиомиелит. По данным ВОЗ, в 2017 году было зарегистрировано всего 22 случая заболевания.

Не получилось. В ноябре ВОЗ объявила, что с начала года в мире зафиксировано 27 случаев полиомиелита.

Это само по себе замечательное достижение, поскольку 30 лет назад в мире в год регистрировалось 350 тысяч случаев заболевания детей полиомиелитом. Но прогресс в борьбе с болезнью затормозился, и это беспокоит специалистов ВОЗ.

Технологии: квантовое превосходство достигнуто

Ожидалось, что в этом году будет достигнуто «квантовое превосходство» - то есть момент, когда будет доказано, что квантовые компьютеры могут работать быстрее, чем нынешние транзисторные компьютеры. Надежды в этом отношении возлагали на компании Google и IBM.

IBM говорит, что выполнила предначертание. Осенью исследователи этой компании, работавшие вместе с учеными из двух университетов, объявили, что их квантовая модель решила уравнение, которое неспособны решить обычные компьютеры.

Специалисты объясняют, что это символически очень важный момент, но практических последствий (в виде массового перехода на принципиально новые компьютеры) в ближайшем будущем ждать не стоит.

Электромобили: почти получившийся скачок

Эксперты ожидали, что 2018 год станет переломным для электромобилей: продажи в мире резко вырастут, прежде всего за счет Китая, где доля рынка, которую занимают электромобили, достигнет 4%.

Почти получилось. Доля электромобилей среди вновь проданных машин в Китае по итогам года будет где-то между тремя и четырьмя процентами. К ноябрю было 3,3%.

Это очень быстрый рост - годом раньше был всего 1% - но надо учитывать, что доля электромобилей растет в том числе и в силу падения продаж традиционных, бензиновых и дизельных машин, а падают они вовсе не из-за натиска электрических конкурентов.

Гастрономический «Диснейленд»: неудача

Огромный парк ресторанов и закусочных Eataly World - проект явно не всемирного значения, и в список прогнозов ВВС он попал просто для разнообразия. Через год он оказался хорошим примером того, как мечты разбиваются о реальность.

Парк открылся в Болонье в ноябре 2017 года, и его создатели надеялись, что за год эти 40 ресторанов и множество гастрономических аттракционов посетят около 10 миллионов человек.

По итогам первых 12 месяцев вышло чуть меньше трех миллионов.

Космос: китайцы на обратной стороне Луны

Ожидалось, что в конце года Китай станет первой страной, посадившей луноход на обратной стороне Луны.

Предсказание не совсем сбылось, но так получилось просто из-за технического недоразумения.

Станция «Чанъэ-4» благополучно отправилась в полет 7 декабря, через несколько дней вышла на лунную орбиту - просто по графику миссии само прилунение зонда должно состояться в начале января.

Экономика: Индия вырывается вперед

Этот прогноз экономистов оказался точным: Индия в уходящем году стала самой быстрорастущей экономикой мира.

Экономисты предсказывали этой стране 8-процентный годовой рост, и примерно таким он, судя по ежеквартальным отчетам властей Индии, и оказывается.

Китай тем временем замедлился, хотя темпы этого "замедленного" роста все равно остаются впечатляющими: почти 7% в год.

Спорт: Бьорндален подвел фанатов

Многие любители биатлона уже поверили, что Уле Эйнар Бьорндален просто вечен, и были убеждены, что 44-летний норвежец приедет на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, завоюет медаль и станет самым титулованным биатлонистом-олимпийцем в истории.

Но Бьорндален вообще не отобрался на Олимпиаду и чуть позже объявил об окончании карьеры спортсмена.

Правда, в Пхенчхан он таки поехал - в качестве тренера сборной Беларуси по биатлону, за которую выступала его жена Дарья Домрачева, и она завоевала одно личное «серебро» и одно «золото» в эстафете.

...а Мбаппе не подвел

Футбольные аналитики и просто болельщики ожидали, что в 2018 году прогремит имя юного француза Килиана Мбаппе. 19-летний Мбаппе их ожидания полностью оправдал.

Во-первых, он стал чемпионом мира. И не просто стал, числясь в составе сборной, а сыграл огромную роль в этой огромной победе. В первом же матче забил единственный победный гол, в следующем стал лучшим игроком матча, добавив два мяча. Затем был еще гол в финале.

Килиан Мбаппе оправдал авансы на 2018 год и обещает стать одной из главных футбольных звезд нового поколения.

Мбаппе стал вторым после Пеле футболистом младше 20 лет, забившим на ЧМ два и больше мячей, в том числе в финале.

Если не помешают травмы или еще что-нибудь, Килиан Мбаппе вполне может стать одной из главных футбольных звезд следующего десятилетия.

Политика: зависший «брексит»

Это было даже не предсказание, это был ясный, четкий, бюрократический план: к середине октября Британия и Евросоюз должны были завершить переговоры об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, чтобы к 29 марта 2019 года - дню выхода - все стороны успели бы ратифицировать это соглашение.

Все пошло не так. Во-первых, соглашение составили только в ноябре. Во-вторых, Палата общин отказывается его утверждать.

В результате Британия оказалась в тяжелейшем политическом кризисе, и что будет с «брекситом», на данный момент - перед самым новым годом - совершенно не ясно.