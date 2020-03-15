Сбытчиков наркотиков задержали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Порядка полукилограмма марихуаны изъяли акмолинские наркополицейские у жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

По информации ведомства, 10 марта сотрудниками подразделения по противодействию наркобизнесу в городе Кокшетау по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны двое мужчин в возрасте 39 лет и 41 года.

«Установлено, что в феврале текущего года один из задержанных реализовал сверток с марихуаной весом 42 грамма. По месту жительства подозреваемого в частном доме полицейскими были обнаружены и изъяты еще два полиэтиленовых свертка с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. В настоящее время изъятое вещество направлено на судебно-химическую экспертизу. Кроме того, выяснилось, что его 39-летний сообщник также занимался сбытом наркотических средств, только с более «широким» размахом. Наркосбытчик реализовал 10 свертков с марихуаной, общий вес которых составил порядка полукилограмма», - отметили в пресс-службе ДП региона.

В настоящее время по двум фактам проводится досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.