9 Июня 2022 04:44

Сбытчиков героина осудили в Нур-Султане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРОМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султана вынесен приговор в отношении 58-летней астанчанки и 37-летнего жителя Шортандинского района Акмолинской области, которые до марта 2021 года занимались поставкой и сбытом героина в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, еще в марте 2021 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности региона была получена информация о том, что жители города Нур-Султана и Шортандинского района наладили канал поставки героина на территорию области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий информация подтвердилась и было осуществлено задержание.

В ходе личного обыска у женщины в нательном белье было обнаружено и изъято 595 грамм героина. При обыске дома задержанной было обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 200 тыс. тенге, электронные весы, инъекционный шприц с жидкостью бежевого цвета и полиэтиленовый пакет с 845 граммами героина.

Всего из незаконного оборота изъято 1440 грамм героина, это почти более 5000 разовых доз наркотика.

«Согласно санкции ч.3 ст. 297 УК РК «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору с целью сбыта», в подобном случае предусмотрена ответственность от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговором суда осужденные получили 13 и 11 лет лишения свободы», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.