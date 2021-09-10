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    05:03, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сбытчика «синтетики» задержали в ходе спецоперации в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сбытчика «синтетики» задержали в ходе спецоперации в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Талдыкоргане в рамках ОПМ «Дармек», силами сотрудников УКП, УПН, УТВ, ДКНБ в результате четко спланированной спецоперации при сбыте наркотического средства, являющегося согласно акту судебной экспертизы мефедроном, общим весом 0,89 грамма, задержан 29-летний житель областного центра.

    В соответствии со ст. 128 УПК РК, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, до решения вопроса об избрании меры пресечения. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Стражи порядка обращаются ко всем, кому станет известно о случаях распространения наркотиков, просьба сообщать в полицию по месту жительства или по каналу 102.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Алматинская область
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